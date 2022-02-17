Эр-Рияд, 17 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии впервые в истории начался набор женщин на должность машиниста высокоскоростных поездов. Об этом сообщает GulfNews со ссылкой на заявление транспортной компании Renfe.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По последним данным, специально для женщин было создано 30 вакансий на которые уже поступило более 28 000 заявок.

Согласно заявлению компании, для соискателей обязательно наличие высшего образования, а также владение английским языком.

Прошедшие проверку женщины пройдут годовой курс бесплатного обучения, после чего приступят к работе на высокоскоростном маршруте Мекка-Медина.