Кострома, , 16:01 — REGNUM Полиция проведёт проверку по сообщениям о попытках отправления собак в Костроме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по региону.

Жидкость на снегу, по мнению зоозащитников являющаяся ядом для собак Группа фонда «Белый Бим» ВКонтакте

Информацию об этом в социальных сетях распространил местный благотворительный фонд помощи животным «Белый Бим». Зоозащитники рассказали, что практически во всех районах города на снегу появились следы жидкости розового цвета. Защитники предполагают, что это яд для собак, разлитый догхантерами.

«Костромичи присылают нам фото и видео разбросанной в разных районах Костромы отравы. Пока зафиксировано как минимум 20 подобных мест в городе. Предназначена она, как вы понимаете, для бездомных и не только собак. Верней, для их истребления. Если вы увидели на снегу что-то подобное — ни в коем случае не давайте подходить своему животному, тем более — нюхать и есть», — говорится в сообщении, размещённом в официальной группе «Белого Бима».

Чем являются розовые пятна на снегу, пока можно только предполагать. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Костромской городской станции по борьбе с болезнями животных, жидкость может быть ядом для грызунов. Ветеринары советуют костромичам внимательнее следить за своими питомцами и при малейших изменениях в поведении обращаться к специалистам. Сообщений о гибели и массовых отравлениях собак в крупных ветклиниках, а также круглосуточной ветеринарной помощи в городе пока не фиксировали.

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