Полиция проверит сообщения о попытке массового отравления собак в Костроме
Кострома, 17 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Полиция проведёт проверку по сообщениям о попытках отправления собак в Костроме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по региону.
Информацию об этом в социальных сетях распространил местный благотворительный фонд помощи животным «Белый Бим». Зоозащитники рассказали, что практически во всех районах города на снегу появились следы жидкости розового цвета. Защитники предполагают, что это яд для собак, разлитый догхантерами.
Чем являются розовые пятна на снегу, пока можно только предполагать. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Костромской городской станции по борьбе с болезнями животных, жидкость может быть ядом для грызунов. Ветеринары советуют костромичам внимательнее следить за своими питомцами и при малейших изменениях в поведении обращаться к специалистам. Сообщений о гибели и массовых отравлениях собак в крупных ветклиниках, а также круглосуточной ветеринарной помощи в городе пока не фиксировали.