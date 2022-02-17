София, , 13:42 — REGNUM Боевая группировка НАТО в составе около 1000 человек проведет учения на одном из военных полигонов в Болгарии. Об этом заявил болгарский министр обороны Стефан Янев, передает 17 февраля БТВ.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам С. Янева, маневры пройдут в соответствии с уставными правилами Североатлантического альянса, членом которого является Болгария.

«Цель акции — повысить уровень подготовки натовского контингента и добиться оперативной совместимости в решении тактических задач», — резюмировал, в частности, он.

Точное место проведения мероприятия, а также список стран, которые примут в нем участие, не называются. Ранее в Болгарии заявили о намерении разместить на своей территории дополнительный международный контингент НАТО.