Москва, , 13:42 — REGNUM Разработчики The Sims 4 всё же собираются выпустить набор с ЛГБТ-свадьбой на территории России. Информацию об этом приводит портал «Игромания» 17 февраля.

Игра The Sims 4 Electronic Arts

Так, в новом дополнении создатели игры собираются познакомить геймеров с ЛГБТ-парой двух персонажей. Выход нового набора запланирован на 23 февраля 2022 года во всех странах, включая Россию.

Ранее разработчики The Sims 4 планировали отказаться от выпуска дополнения «Свадебные истории» в России. Причиной для подобного намерения стало нарушение законодательства о пропаганде ЛГБТ в России одной из сюжетных линий игры.

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