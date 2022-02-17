Москва, 17 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Разработчики The Sims 4 всё же собираются выпустить набор с ЛГБТ-свадьбой на территории России. Информацию об этом приводит портал «Игромания» 17 февраля.

Electronic Arts Игра The Sims 4

Так, в новом дополнении создатели игры собираются познакомить геймеров с ЛГБТ-парой двух персонажей. Выход нового набора запланирован на 23 февраля 2022 года во всех странах, включая Россию.

Ранее разработчики The Sims 4 планировали отказаться от выпуска дополнения «Свадебные истории» в России. Причиной для подобного намерения стало нарушение законодательства о пропаганде ЛГБТ в России одной из сюжетных линий игры.