Самара, , 13:44 — REGNUM В Самарской области организовали проверку по факту обрушения части кровли жилого дома в г. Отрадном. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уборка снега с крыши (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что 15 февраля 2022 года в г. Отрадном из-за большого количества скопившегося снега обрушилась часть кровли жилого дома блокированной застройки по ул. Буровиков.

В квартире, которая находилась под поврежденной крышей, никто не проживал. Обошлось без пострадавших.

Сейчас подрядная организация проводит очистку крыш на остальных домах.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение законодательства при строительстве объектов. По итогам проверки они дадут оценку действиям лиц, ответственных за содержание домов и очистку снега, также будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.