Москва, , 13:38 — REGNUM Система социальной поддержки безработных граждан по факту в России будет сворачиваться, равно как и система пособий по безработице. Для Минтруда такая политика — это не только экономия средств, но и «оптимизация» статистики. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Москва. Минтруд Алексей Рожнов © ИА Красная Весна

«Минтруд и без того планомерно проводит политику на сокращение пособий. По факту это давно известно тем, кто пытался хоть раз получить пособие. Даже если вы нигде не работаете и не трудоустроены, но являетесь, например, учредителем какой-либо АНО, — вы не считаетесь безработным.

Дмитрий Михайличенко Система социальной поддержки безработных граждан по факту в России будет сворачиваться, равно как и система пособий по безработице. К тому же и сейчас, чтобы их получить, нужно собрать огромную массу всяких документов. Для Минтруда такая политика — это не только экономия средств, но и «оптимизация» статистики. Делается это для того, чтобы официальный уровень безработицы уменьшался и в отчетах все указывалось в благостной тональности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает ужесточить правила получения пособия по безработице.

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