Таллин, , 13:36 — REGNUM Просчитать точное влияние возможного военного конфликта на Украине на экономику Эстонии невозможно, но в целом негативное влияние будет незначительным. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на мнение дипломатов, бизнесменов и чиновников.

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Так, по словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Сутта, непосредственное влияние экономики Украины на Эстонию весьма скромное, однако не следует недооценивать косвенное воздействие: «Для многих эстонских предприятий Украина, несомненно, является очень важным направлением для экспорта или поставок сырья. Для них важно происходящее на Украине».

Кроме того, добавил он, Эстонии нужны украинские рабочие руки, а военные события на родине могут подстегнуть украинцев более активно искать работу за рубежом. «Ситуация на рынке труда Эстонии сейчас такова, что рабочих рук не хватает в каждом секторе», — пояснил министр.

Член Торгово-промышленной палаты Эстонии Маргус Ильмъярв также считает, что влияние военной угрозы носит лишь косвенный характер: «Прямого влияния, то есть опасений, что какие-то приспособления не доставят или зачахнет какая-то отрасль производства, у нас нет. Влияние на Эстонию косвенное, если посмотреть на Таллинскую биржу и биржи в целом».

К плюсам ситуации советник посольства Эстонии в Киеве Вахур Соосаар отнес решительность украинских бизнесменов продолжать внешнеполитические контакты даже при самом негативном развитии событий в стране.

«Опрос, недавно проведенный Ассоциацией европейского бизнеса среди глав предприятий, показал, что примерно 45% украинских компаний готовы работать и в случае расширения военных действий на Украине. Только 7% считают, что будут вынуждены прекратить свою деятельность», — сообщил Соосаар.

По объемам экспорта Украина является 18-м по величине торговым партнером Эстонии, а по импорту — 22-м. В основном, с Украины импортируется металл, но в намного большем объеме он поступает из Финляндии, России, Польши и Латвии.