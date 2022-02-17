Москва, , 13:36 — REGNUM Правительство РФ рассмотрит поправки в Налоговый кодекс РФ, упрощающие бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности. Об этом 17 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

Он рассказал, что в повестке находится вопрос снижения налоговой нагрузки для предпринимателей.

«Скорректируем законодательство, чтобы упростить бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности. Включая изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы. Теперь предприниматели смогут не платить налог на добавленную стоимость при заключении сделок по передаче прав на такую интеллектуальную собственность на основании договора коммерческой концессии, в том числе с иностранными партнёрами», — заявил Мишустин.

Глава правительства рассчитывает, что изменения в законодательство поспособствуют активному внедрению современных решений в самых разных отраслях.