Берёзовский, Свердловская область, 17 февраля 2022, 13:35 — REGNUM В Березовском Свердловской области уволилась учительница, которая дала пощечину ребенку. Женщина написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на городскую администрацию.
Напомним, инцидент произошел в декабре 2021 года. Во время урока произошел конфликт между учителем и шестиклассником. Женщина не сдержала эмоции и дала пощечину школьнику. Момент конфликта попал на видео. Из-за поведения учительницы разгорелся скандал. Однако часть родителей встали на сторону педагога. Они сообщили, что получивший пощечину шестиклассник неоднократно срывал уроки.
По факту произошедшего провели проверку. Было внесено предписание в управление образования города.