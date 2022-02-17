Берёзовский, Свердловская область, 17 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Березовском Свердловской области уволилась учительница, которая дала пощечину ребенку. Женщина написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на городскую администрацию.

geralt Увольнение

Напомним, инцидент произошел в декабре 2021 года. Во время урока произошел конфликт между учителем и шестиклассником. Женщина не сдержала эмоции и дала пощечину школьнику. Момент конфликта попал на видео. Из-за поведения учительницы разгорелся скандал. Однако часть родителей встали на сторону педагога. Они сообщили, что получивший пощечину шестиклассник неоднократно срывал уроки.

По факту произошедшего провели проверку. Было внесено предписание в управление образования города.