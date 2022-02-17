Лесной пожар в южнокорейском Йондоке удалось взять под контроль
Йондок, Южная Корея, 17 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Лесной пожар в южнокорейском уезде Йондок провинции Кёнсан-Пукто (~350 км к юго-востоку от Сеула) был взят под контроль через два дня после его начала. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Лесной службы страны.
По их словам, в тушении пожара было задействовано около 40 пожарных вертолетов и 2200 человек.
Известно, что большую часть возгорания, начавшегося около 04:00 15 февраля, удалось ликвидировать к 14:30 17 февраля.
Предполагается, что пожар повредил более 400 га земли, а также вынудил эвакуироваться 1000 жителей близлежащих деревень. О пострадавших не сообщается.
Отмечается, что 16 февраля для тушения пожара были мобилизованы в общей сложности 38 пожарных вертолетов и 1200 человек. Однако сдержать пламя им не удалось из-за сильного ветра и сухой погоды.
Вокруг территории возгорания установили противопожарные линии, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня в течение ночи. Вертолеты и пожарные возобновили свою работу утром, как только взошло солнце.
По словам местных, пожар начался из-за искр, возникших, когда отставший кусок светоотражающей пленки, используемой в сельском хозяйстве. Детальное расследование будет проведено после того, как пожар будет полностью потушен.