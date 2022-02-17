Йондок, Южная Корея, 17 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Лесной пожар в южнокорейском уезде Йондок провинции Кёнсан-Пукто (~350 км к юго-востоку от Сеула) был взят под контроль через два дня после его начала. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Лесной службы страны.

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По их словам, в тушении пожара было задействовано около 40 пожарных вертолетов и 2200 человек.

Известно, что большую часть возгорания, начавшегося около 04:00 15 февраля, удалось ликвидировать к 14:30 17 февраля.

Предполагается, что пожар повредил более 400 га земли, а также вынудил эвакуироваться 1000 жителей близлежащих деревень. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что 16 февраля для тушения пожара были мобилизованы в общей сложности 38 пожарных вертолетов и 1200 человек. Однако сдержать пламя им не удалось из-за сильного ветра и сухой погоды.

Вокруг территории возгорания установили противопожарные линии, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня в течение ночи. Вертолеты и пожарные возобновили свою работу утром, как только взошло солнце.

По словам местных, пожар начался из-за искр, возникших, когда отставший кусок светоотражающей пленки, используемой в сельском хозяйстве. Детальное расследование будет проведено после того, как пожар будет полностью потушен.