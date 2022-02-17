Казань, 17 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. На территории Татарии 18 февраля ожидается сильный южный ветер порывами ночью до 15−17 м/с, днем — 16−21 м/с. Об ухудшении погодных условий предупреждают региональные метеослужбы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

В пятницу, 18 февраля, в Татарии прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не ожидается, днем местами возможен небольшой снег. Ветер южный сильный порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит —4…—9 ˚С, при прояснениях — до 13 градусов ниже ноля. Днем температура воздуха не опустится ниже 0…—5 ˚С. На дорогах гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 18 февраля в Саратовской области вероятно усиление южного ветра порывами до 15−20 м/с.

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