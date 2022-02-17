Нарьян-Мар, 17 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный поручил рассмотреть возможность экспорта ненецкой оленины на рынки стран СНГ, сообщает админситрация округа.

Марина Захарова ИА REGNUM Продукция из оленины

«Если не удаётся выйти на европейский рынок, если нас там не ждут по каким-то политическим вопросам, тогда нужно выходить на рынки наших давних друзей — в страны СНГ. Для выхода на эти рынки никаких согласований Еврокомиссий не требуется. Продукция у нас хорошего качества и конкурентоспособная. Ищем рынки и помогаем всем окружным производителям продавать мясо оленя», — заявил Бездудный.

По данным ведомства, на сегодняшний день есть предварительная договорённость о возможном экспорте с Казахстаном, Данией, Туркменистаном, Арменией и Кыргызстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект помог значительно увеличить поддержку аграрного экспорта РФ.