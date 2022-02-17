Краснотурьинск, Свердловская область, , 13:32 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области будут судить водителя фургона, который насмерть сбил 85-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

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Смертельное ДТП произошло 17 сентября 2021 года. Житель Карпинска Свердловской области находился за рулем фургона марки «УАЗ». При выполнении поворота налево он наехал на пожилую женщину. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Краснотурьинский городской суд. Водителю фургона грозит до пяти лет лишения свободы.