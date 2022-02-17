Оренбург, , 13:31 — REGNUM В Оренбурге местная жительница стала жертвой обмана. Она перевела мошенникам почти 2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

По данным ведомства, аферисты пустили в ход уже классическую схему. В телефонном разговоре они преставились сотрудниками банка и полиции, проинформировав о попытке хищения с банковского счета денег.

В результате женщина перевела все имеющиеся сбережения (1 950 000 рублей) на три разных счета, которые указали мошенники. После этого псевдосотрудники банка и полиции перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.