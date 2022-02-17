Ташкент, 17 февраля 2022, 13:30 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали начальника отдела контроля за качеством образования в Джизакском государственном педагогическом институте. Об этом 17 февраля сообщает УзА со ссылкой на свои источники.

Арест
Арест
Pixabay.com

По версии следствия, чиновник потребовал 100 тысяч долларов за то, чтобы недостатки, выявленные в ходе проверки одного из факультетов вуза, не оказали негативного влияния на декана факультета и сохранили его в должности.

«Он (чиновник) был задержан в ходе операции сотрудников Сырдарьинского областного управления СГБ совместно с управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при получении 100 тысяч долларов через посредника», — говорится в публикации.

Ведется следствие.