Ташкент, 17 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали начальника отдела контроля за качеством образования в Джизакском государственном педагогическом институте. Об этом 17 февраля сообщает УзА со ссылкой на свои источники.

Pixabay.com Арест

По версии следствия, чиновник потребовал 100 тысяч долларов за то, чтобы недостатки, выявленные в ходе проверки одного из факультетов вуза, не оказали негативного влияния на декана факультета и сохранили его в должности.

«Он (чиновник) был задержан в ходе операции сотрудников Сырдарьинского областного управления СГБ совместно с управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при получении 100 тысяч долларов через посредника», — говорится в публикации.

Ведется следствие.