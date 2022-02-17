Псков, , 13:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Псковской области госпитализировали с ковидом 67 человек, сообщили 17 февраля в федеральном оперштабе. Этот показатель на 13 человек меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным регионального оперштаба, в области выявили за сутки 952 случая заражения коронавирусом. Это на 27 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Только в Пскове зафиксировали 270 случаев заболевания ковидом.

За сутки от COVID-19, как основной причины, скончались четыре человека, что на три ковид-пациента меньше, чем за 15 февраля. В области несколько сократилась статистика смертности.

В регионе за сутки выздоровели от ковида 128 человек, что на 23 бывшего пациента меньше, чем за предыдущие сутки. Динамика статистики выздоровлений не отличается стабильностью.

С начала пандемии в Псковской области выявили 85 993 случая заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 1522 человека, а выздоровели 73 735 человек.

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