Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM На Среднем Урале отказались от возвращения QR-кодов. Поставленные цели такая мера уже решила, заявил 16 февраля вице-губернатор региона Павел Креков.

QR-код

geralt

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Чиновник отметил, что в возвращении QR-кодов уже нет необходимости. Их введение выполнило необходимую задачу. Таким образом граждан стимулировали привиться от COVID-19. Сейчас большинство взрослого населения уже вакцинировано. По словам Крекова, теперь основной задачей является вакцинация детей в добровольном порядке.

Напомним, сделать прививку от коронавирусной инфекции могут и подростки от 12 до 17 лет. Для вакцинации используют «Спутник М». В Свердловской области уже поступило более 15 тысяч заявок на вакцинацию несовершеннолетних.