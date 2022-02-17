Красногорск, , 13:29 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Красногорске. Об этом 17 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 424. Следом за Красногорском идёт Наро-Фоминск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 280 человек. На третьем месте расположилась Коломна, где COVID-19 диагностировали у 269 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 4 065 новых случаев заражения коронавирусом.

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