Джакарта, 17 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 63 956 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 17 февраля в Индонезии выявлено 5 030 002 случаев заражения коронавирусом.

За сутки от COVID-19 умерли 206 человек. Всего эпидемия унесла жизни 145 828 человек.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 39 072 жителя Индонезии. Побороть коронавирус в Индонезии смогли 4,4 млн человек.

На сегодняшний день число активных случаев COVID-19 в Индонезии достигло 469 тысяч человек.