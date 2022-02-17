Кострома, , 13:30 — REGNUM Депутаты Костромской областной думы обратятся к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой об усилении запрета на распространение информации о «нетрадиционных сексуальных установках». Решение об этом на заседании 17 февраля поддержало большинство парламентариев.

Костромская областная дума Kosoblduma.ru

Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запретить СМИ и социальным сетям распространять любые материалы о ЛГБТ и сексуальных девиациях, ввести внесудебную блокировку за такие статьи. Также они хотят установить административную ответственность «не только за пропаганду, но и за распространение» подобной информации и предусмотреть запрет на перевод и озвучивание иностранной кино-и видеопродукции на русский язык.

«Отсутствие законодательного запрета на пропаганду различных сексуальных девиаций, в том числе педофилии, даёт возможность владельцам зарубежных социальных сетей свободно распространять подобного рода материалы. Контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения и различные сексуальные девиации активно распространяется с использованием сегмента аудиовизуальных сервисов, например — Нетфликс», — говорится в обращении.

Ранее депутаты подготовили поправки в закон о защите детей от вредной информации. Они направлены на изучение и получение заключения в Совет законодателей. Предложения Матвиенко и Володину готовила специальная рабочая группа. В её состав вошли депутат Дмитрий Грибков, председатель думского комитета по вопросам материнства и детства Вячеслав Головников, директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов, уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Быстрякова.

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