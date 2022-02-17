Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM Свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову предстоит встретиться с теми национальными диаспорами, представители которых замешаны в противоправных действиях в отношении местного населения. Такое поручение ему дал губернатор Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев

Kremlin.ru

«Предупредить о том, что мы будем достаточно жёстко пресекать такие вопросы», — дал Куйвашев наставление.

Также он потребовал проанализировать законность нахождения мигрантов в России и на территории области. Работу нужно завершить за четыре дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля мигранты избили двух женщин. А потом оказалось, что они уже давно кошмарят район Сортировнчый. .

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