Душанбе, , 13:26 — REGNUM В 2021 году геологи Таджикистана в результате проведенных инженерно-геологических обследований на основании запросов в 886 сельских местностях, микрорайонах, на улицах городов и районов республики обнаружили 51 опасное место для проживания. Об этом 17 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Главное управлении геологии при правительстве Таджикистана.

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«Больше всего зарегистрировано опасных мест в Горной Мастче, здесь 18 таких мест, из которых необходимо переселить 94 домохозяйства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году переселение затронуло 375 семей: в Хатлонской области — 161 семья; в районах республиканского подчинения — 101 семья; в Согдийской области — 90 семей; в Горно-Бадахшанской автономной области — 23 семьи.

В целом, в стране насчитывается 1 тыс. 209 опасных зон, 515 из которых являются особо опасными, где высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций.