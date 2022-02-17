Тула, , 16:26 — REGNUM Ряд регионов России в 2021 году сумели увеличить ассигнования по знаковым национальным проектам. О практике Тульской и Курской областей по нацроекту «Здравоохранение» корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян:

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

«В прошлом году Тульская область подавала документы на увеличение бюджета (суммарно до 2024 года) на 6,8 миллиарда рублей. Это именно борьба с онкологией. Они смогли переделать паспорт проекта и подать заявку в качестве дополнительного обоснования на финансирование.

Было бы странно, если бы одна Тула так поступала. Курская область пошла другим путём. В 2022 году там будут дополнять проект по детскому здравоохранению. Прежде всего — это обновление клиник и стационаров для лечения детей. Хотя они заявили не полную сумму, а просто сказали, что будут строить единый цифровой контур здравоохранения — единую автоматизированную систему для того, чтобы понимать, как движутся деньги за пациентами и за оказанными услугами. И поскольку пока понимания нет (во сколько это обойдется), они до 2024 года заложат дополнительное финансирование. Это хорошо, что делают».

Напомним, в декабре 2021 года глава региона Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области онкозаболевания — одна из основных причин смертности. Однако, по его словам, за последнее время для решения этой проблемы сделано очень многое.

«Мы работаем в нескольких направлениях. С одной стороны, дооснащаем современным диагностическим и лечебным оборудованием областной онкодиспансер. В частности, приобретены и уже работают два линейных ускорителя для лучевой терапии. С другой стороны, строим современный онкоцентр, который сосредоточит все возможности региональной онкослужбы в одном месте», — подчеркнул Алексей Дюмин. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках инициативы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» повышают свою квалификацию врачи, переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев.