Ереван, 17 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном вхождении Армении в Союзное государство было грубым, но отражало то, что многие думают. Об этом заявил 17 февраля на брифинге экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Armenpress.am Роберт Кочарян

«Президент Белоруссии не должен был говорить в таком тоне, и нужно было остаться в рамках корректности. Но нужно также знать — он говорил то, о чём другие думают. Все думают об Армении следующим образом: «а куда они денутся?» — сказал Кочарян.

Он добавил, что действующая власть способствует тому, чтобы в мире так думали и ничего не делают, чтобы это мнение изменить. Экс-президент также отметил, что нужно «прагматично» относиться к вхождению Армении в Союзное государство и взвесить все «за» и «против».

Напомним, ранее Лукашенко во время интервью Владимиру Соловьеву сказал, что Армении «деваться некуда», кроме как объединиться с Белоруссией и Россией в Союзном государстве.