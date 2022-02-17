Таллин, 17 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Энергосетевой монополист Эстонии, госкорпорация Elektrilevi повысит размер сетевой платы в своей распределительной сети в среднем на 13% — на 3% в марте и на 10% в июне 2022 года. Об этом говорится в пресс-сообщении предприятия.

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Основной причиной повышения цен является увеличение стоимости услуг по передаче электроэнергии вторым энергооператором Эстонии Elering, который владеет энергосетями главного производителя электричества в стране — Балтийских электростанций в Нарве.

«В конце 2021 года компания Elering объявила о повышении цен на услуги по передаче электроэнергии на 17%. Это изменение означает дополнительные расходы в размере 12,1 млн евро для Elektrilevi», — пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Кроме того, рост сетевой платы связан с принятой парламентом Эстонии законодательной поправкой, которая обязывает сетевые энергокомпании платить надзорный сбор в размере 0,2% от выручки от продаж.

Elektrilevi является крупнейшим оператором распределительной электросети в Эстонии, обслуживая около 63 000 километров электролиний и 25 300 подстанций. У компании более 533 000 клиентов.