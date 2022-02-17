17 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Сергей Среда, , 13:50 — REGNUM Ситуация в Донбассе похожа на туго завязанный узел. До сегодняшнего дня на линии фронта наблюдалось относительное затишье. Лишь изредка отмечались прилеты мин, но больше «работали» снайперы. При этом все понимали, что в любой момент может рвануть.

Ликвидатор катастрофы в противогазе Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР

По данным разведки, украинская сторона пригнала большую группировку войск. Подобные мероприятия просто так не осуществляются, поскольку являются очень затратными.

Так или иначе, но донецкие и луганские армейцы находятся в режиме полной готовности, потому что все понимают, что в любой момент может начаться атака со стороны ВСУ.

Военная техника ВСУ Mil.gov.ua

Причем эту атаку может спровоцировать не Киев. Приказ об этом может прийти из Вашингтона. Именно Соединенные Штаты в последнее время активно нагнетают ситуацию. Белый дом распространяет фейковые подробности «вторжения». Пентагон прокололся на том, что он использует слишком детальную информацию по мифической военной операции, обвиняя в этом Россию. Такое ощущение, что из российского Генштаба сообщают чуть ли не все детали разрабатываемых планов. Однако в реальности эти планы придумали в Пентагоне, а распространяет их Белый дом. Скорее всего, американские военные сами же и нанесут удар, под который может попасть как территория Украины, так и Донбасс.

Нанести его с территории России они не могут. А вот что они действительно могут, так это сымитировать акт агрессии. Первый вариант — отработать по схеме «белых касок», которая у них уже обкатана. Они сами осуществят какой-то подрыв, а потом заявят, что это сделала Россия.

Одной из возможных сцен подобного спектакля может стать Чернобыльская зона. Во-первых, она пустая, во-вторых, по некоторым данным, там находится группировка войск одной из стран Североатлантического альянса. Что они туда могли завезти, неизвестно, равно как и то, что они вообще там делают.

По данным телеграм-канала «Джокер ДНР», натовцы планировали взорвать там небольшой ядерный заряд. И это может стать информационной бомбой, поскольку европейская аудитория хорошо знает слово «Чернобыль», поскольку ядерное облако, возникшее после аварии на ЧАЭС, затронуло и Старый континент.

Вид с воздуха на Чернобыльскую АЭС через несколько дней после аварии. В центре — разрушенный 4-й реактор. Май 1986

Чернобыля Европа боится, а именно это и нужно Белому дому. На Украину европейцам плевать, а вот Чернобыль для них — уже страшно. Если западные СМИ заявят, что Россия напала на Украину и ударила по Чернобылю, европейский обыватель ужаснется.

Поэтому мне кажется, что США планируют небольшой ядерный взрыв в Чернобыле. Белый дом заявит, что это сделала Россия, а потом введет обещанные «невиданные» санкции против нашей страны. Не знаю, что планируют Соединенные Штаты, но единственные ограничения, которые мы еще не видели — это блокировка всех счетов. Оговорюсь, что вероятность подобных ограничений очень и очень мала, но это единственные санкции, которые ещё не были использованы против России.