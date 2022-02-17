Таллин, 17 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Раздел ежегодника департамента внешней разведки Эстонии, касающийся деятельности Китая, является субъективными, неприемлемым и подрывающим отношения между двумя государствами. Об этом говорится в сообщении посольства КНР в Эстонии.

Флаг Эстонии

По заявлению китайских дипломатов, документ полон субъективных допущений, менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, а касающееся Китая содержание ежегодника не основано на фактах.

«В нем злонамеренно и совершенно безответственно спекулируют о намерениях Китая. Китай этим недоволен и полностью выступает против этого», — подчеркивается в заявлении.

Наоборот, подчеркнуто в официальном ответе посольства, Китай выстраивает отношения с другими странами на принципах взаимоуважения, обоюдной выгоды и невмешательства во внутреннюю политику друг друга.

«Китай приветствует все конструктивные комментарии и доброжелательную критику, но никогда не смирится со злонамеренными нападками и с основанной на искажениях клеветой», — говорится в заявлении.

Деятельность департамента внешней разведки оценивается как подрывающая отношения между Китаем и Эстонией.

Согласно ежегоднику департамента, посольство Китая якобы занято сбором личных адресов электронной почты граждан Эстонии, планируя все более активно использовать их в продвижении своих внешнеполитических интересов через элементы информационной войны.