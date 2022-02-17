Пекин, , 13:23 — REGNUM Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Великобритании на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 17 февраля сообщает ИА REGNUM.

Кёрлинг Shabbytochicnz

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Матч завершился со счётом 4:9 (0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:4).

Российская сборная заняла последнее место и завершила выступление на турнире. В девяти матчах команда потерпела восемь поражений и одержала всего одну победу — над сборной Китая (11:5).

В составе сборной России выступали Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Алина Ковалёва, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

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