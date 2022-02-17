Пекин, 17 февраля 2022, 13:23 — REGNUM Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Великобритании на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 17 февраля сообщает ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»
Матч завершился со счётом 4:9 (0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:4).
Российская сборная заняла последнее место и завершила выступление на турнире. В девяти матчах команда потерпела восемь поражений и одержала всего одну победу — над сборной Китая (11:5).
В составе сборной России выступали Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Алина Ковалёва, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Читайте ранее в этом сюжете: Российские кёрлингистки одержали первую победу на Олимпиаде