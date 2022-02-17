Оренбург, 17 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен значительный рост объемов строительства жилых домов. Об этом сообщает Оренбургстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В январе 2022 года построено 62,5 тыс. квадратных метров жилья. Показатель января прошлого года превышен на 60,9%. В 24 муниципальных образованиях ввод жилья превысил прошлогодний уровень.

Индивидуальными застройщиками введено 45,7 тыс. квадратных метров. Это в 2,4 раза выше уровня января 2021 года.

По темпу ввода в действие жилых домов в январе 2022 года Оренбургская области среди субъектов Приволжского федерального округа занимает восьмое место. Максимальный рост зафиксирован в Кировской области (в 7,4 раза выше уровня января 2021 года).