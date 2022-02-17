Москва,
17 февраля 2022, 13:21 — REGNUM Визит Жаира Болсонару в Москву — второе за последнее время дипломатическое поражение США на латиноамериканском направлении, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 февраля.
Жаир Болсонару
FAMÍLIA BOLSONARO
Как сообщалось ранее, Болсонару во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным назвал свой визит в Москву «сигналом для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы».
Путин, в свою очередь, по итогам переговоров с Болсонару отметил, что и Россия, и Бразилия выступают «за формирование многополярного миропорядка», который должен опираться на международное право при координирующей роли ООН.
«Успех визита в Москву президента Бразилии Болсонару был предсказуем, тем более в условиях давления Вашингтона с целью добиться его отмены. По его итогам бразильский президент подчеркнул хорошие перспективы двусторонних отношений Бразилии и России (и это на фоне криков из Лондона о России как «стране-изгое»!). Более того, бразилец назвал свой визит в Россию «сигналом для всего мира».
Владимир Путин, со своей стороны, подчёркивал совместную позицию России и Бразилии в пользу формирования многополярного миропорядка при центральной роли ООН. Вроде бы набившие оскомину слова, но это в данном случае не так. Не так давно, при Трампе, Бразилия получила статус «основного» (major) стратегического союзника США из числа государств, не входящих в НАТО. США против многополярности, хотят сохранить своё доминирование, а в Москве президент Бразилии ведёт с Путиным разговор о перспективах сотрудничества в рамках БРИКС, в концепции которого в принципе заложена идея коллективных действий в защиту от гегемонии Запада.
Визит Болсонару — второе на латиноамериканском направлении дипломатическое поражение США за последнее время. Напомню, что совсем недавно Москву посетил также подвергавшийся американскому давлению президент Аргентины.
Понятно, что на решение Болсонару ехать в Москву своё влияние оказала внутренняя политическая борьба в Бразилии. Болсонару — консерватор, ему на близких выборах предстоит серьёзная борьба с левыми силами, и демонстрация самостоятельности, с одной стороны, и взаимопонимания с лидером одной из ведущих мировых держав, также работающим в рамках консервативной программы, ему в немалый плюс. Примечательно, что из Москвы президент Бразилии отбыл в Будапешт к Виктору Орбану«, — отметил Михаил Демурин.