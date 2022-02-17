Москва, 17 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Визит Жаира Болсонару в Москву — второе за последнее время дипломатическое поражение США на латиноамериканском направлении, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 февраля.

FAMÍLIA BOLSONARO Жаир Болсонару

Как сообщалось ранее, Болсонару во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным назвал свой визит в Москву «сигналом для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы».

Путин, в свою очередь, по итогам переговоров с Болсонару отметил, что и Россия, и Бразилия выступают «за формирование многополярного миропорядка», который должен опираться на международное право при координирующей роли ООН.

« Успех визита в Москву президента Бразилии Болсонару был предсказуем, тем более в условиях давления Вашингтона с целью добиться его отмены. По его итогам бразильский президент подчеркнул хорошие перспективы двусторонних отношений Бразилии и России (и это на фоне криков из Лондона о России как «стране-изгое»!). Более того, бразилец назвал свой визит в Россию «сигналом для всего мира».

Владимир Путин, со своей стороны, подчёркивал совместную позицию России и Бразилии в пользу формирования многополярного миропорядка при центральной роли ООН. Вроде бы набившие оскомину слова, но это в данном случае не так. Не так давно, при Трампе, Бразилия получила статус «основного» (major) стратегического союзника США из числа государств, не входящих в НАТО. США против многополярности, хотят сохранить своё доминирование, а в Москве президент Бразилии ведёт с Путиным разговор о перспективах сотрудничества в рамках БРИКС, в концепции которого в принципе заложена идея коллективных действий в защиту от гегемонии Запада.

Визит Болсонару — второе на латиноамериканском направлении дипломатическое поражение США за последнее время. Напомню, что совсем недавно Москву посетил также подвергавшийся американскому давлению президент Аргентины.