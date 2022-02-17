Киев, 17 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В район военной операции в Донбассе направился на катере президент Украины Владимир Зеленский для того, чтобы провести ознакомление с системой охраны границы. Об этом украинский лидер написал 17 февраля на своей странице в соцсети Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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"Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», — написал он в своем сообщении.

Также Зеленский выложил видеозапись, на которой видно, что она сделана с борта идущего по воде катера.

«Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил», — говорится в надписи в видеоролике.

Кроме того, украинский лидер выложил фотографию, на которой он запечатлен с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым около карты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни один западный политик не говорит о том, что Украина наращивает огромный ударный потенциал на линии соприкосновения в Донбассе.