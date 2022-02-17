Тюмень, , 13:21 — REGNUM В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 483 ковидных пациентов, 259 госпитализировано с COVID-19. Об этом 17 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 17 февраля коронавирус выявили у 2381 тюменцев. Это на 97 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 февраля коронавирус выявили у 143 201 человека, выздоровели 91 185 пациентов, скончались 3 832 (на 10 человек больше, чем днём ранее).

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