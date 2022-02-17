Москва, , 13:19 — REGNUM В России упростится процедура выдачи субсидий для бизнеса на исследовательские и конструкторские работы для развития несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Об этом 17 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

Он рассказал, что в правительстве особое внимание уделяется программам импортозамещения в наиболее чувствительных сферах, а главным приоритетом являются инновационные проекты, направленные на выполнение задачи по расширению несырьевого неэнергетического экспорта.

«Правительство упростит правила предоставления универсальной субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с производством конкурентоспособной продукции», — заявил Мишустин.

Глава правительства уточнил, что соответствующее постановление уже подписано.

Такой инструмент, как универсальные субсидии на разработки, позволяет бизнесу компенсировать существенную часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовления опытных образцов, отметил Мишустин.