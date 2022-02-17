Москва, 17 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Российская группа «Кис-Кис» представила новую композицию «Отчим». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 17 февраля.

Скриншот YouTube Группа «Кис-Кис»

Трек выполнен в непривычном для коллектива звучании, а в центре повествования оказывается личность загадочного отчима. Ожидается, что «Отчим» войдёт в будущий альбом группы.

Ранее «Кис-Кис» анонсировали новую пластинку. Выход проекта запланирован на март 2022 года.