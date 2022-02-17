Таллин, 17 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Парламент Эстонии Рийгикогу утвердил изменение Закона о гособороне, касающееся вопросов принудительного отчуждения имущества. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Новый закон поддержал 81 из 101 члена парламента. Изменения закона касаются мер повышения оборонной готовности, мобилизации или демобилизации, введениявоенного положения или оказание поддержки Силам обороны со стороны госструктур и ведомств.

Подчеркивается, что новый закон позволяет более эффективно задействовать гражданские ресурсы для укрепления обороны и принятия союзников по НАТО, а также поддержки их присутствия на территории Эстонии.

Закон более четко и ясно определяет понятие принудительных повинностей. Например, процессов принудительного использования и принудительного отчуждения вещи. Сответствующие полномочия будут даны Департаменту оборонных ресурсов и Силам обороны либо уполномоченному правительством учреждению исполнительной власти.

Правительство республики получит схожие полномочия, если принудительное отчуждение или использование вещи потребуется ввиду безотлагательной необходимости для организации дополнительных учебных сборов или для участия в международном военном сотрудничестве.

Действовавший до сих пор Закон о принудительных оборонных повинностях признан недействительным.