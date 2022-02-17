Саранск, 17 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Мордовии по ходатайству следствия заключен под стражу старший оперуполномоченный УНК (Управления наркоконтроля) МВД по республике, подозреваемый в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Pxhere.com Мобильный телефон

По данным следствия, в феврале текущего года майор полиции получил взятку в виде мобильного телефона стоимостью 85 тыс. рублей от двоих наркопотребителей. За взятку он обещал не проводить в их отношении оперативно-следственные мероприятия для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности за хранение и приобретение наркотиков.

«Подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия», — подчеркнули в управлении.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельство произошедшего и закрепления доказательной базы. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мордовии было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-12 (исправительной колонии) регионального управления ФСИН по статье о незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере.

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