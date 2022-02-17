Орск, Оренбургская область, , 13:15 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области завершилось расследование дела о превышении полномочий с применением насилия группой полицейских. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По версии следствия, днем 27 января 2021 года трое сотрудников полиции в помещении участкового пункта, используя наручники, применили психологическое и физическое насилие в отношении задержанного. В отношении мужчины имелся повод к возбуждению административного дела.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, проведена служебная проверка. По ее результатам вопрос о виновности сотрудников отложен до решения суда. В случае установления судом их вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам