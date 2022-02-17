Красноярск, , 13:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 7617 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4526 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализация за последние сутки потребовалась 536 ковид-пациентам (16 февраля — 601). За весь период пандемии в регионе выявили 279 475 носителей коронавируса, победили COVID-19 195 758 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Красноярском крае было подтверждено 7193 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3126 человек.

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