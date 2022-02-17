Луганск, , 13:15 — REGNUM Массированные обстрелы территории республик Донбасса украинскими силовиками, которые произошли утром 17 февраля, заставляют руководство Луганской Народной Республики (ЛНР) усомниться в намерении Киев урегулировать конфликт в регионе мирным путем. Об этом 17 февраля заявил журналистам представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

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«Этот выпад (обстрелы со стороны ВСУ — ред.) ставит под огромный вопрос заявления гарантов Минских соглашений — Франции и Германии, что Украина привержена политико-правовому варианту урегулирования конфликта и намерена выполнять минские соглашения», — сказал он.

При этом утром 17 февраля украинские силовики произвели обстрел девяти населенных пунктов в республиках Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не ответил на обращение Госдумы РФ о признании ДНР и ЛНР.