Екатеринбург, 17 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Свердловской области местные жители активно сообщают губернатору Евгению Куйвашеву о случаях противоправных действий мигрантов в отношении местного населения. Об этом он заявил на заседании регионального правительства.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

Глава региона напомнил, что 16 февраля разместил в соцсети просьбу к гражданам проинформировать его о таких фактах. Поводом стало избиение в Екатеринбурге двух женщин группой мигрантов.

«Так вот, этих случаев уже насчитывается более двух десятков», — отметил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт разгорелся в автобусе и продолжился на конечной остановке в жилом районе Сортировочный в Екатеринбурге. От рук мигрантов пострадали известная на Урале педагог и её дочь. При этом полиция поймала только одного налётчика, заявив, что остальные просто стояли рядом. Пользователи интернет-форумов считают, что остальных соучастников хотят отмазать от уголовной ответственности.