Мурманск, , 13:13 — REGNUM Мурманские следователи выясняют обстоятельства травмирования шестиклассницы — девочка была обнаружена в спортивной раздевалке с разбитой головой.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел 10 февраля. 12-летняя девочка была обнаружена в школе с тяжелой травмой головы. Родные школьницы утверждают, что с пострадавшей школьницей были еще четыре девочки, которые убежали.

По факту случившегося Следком возбудил уголовное дело о халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирскому школьнику сломали позвоночник из-за отказа снять брекеты.