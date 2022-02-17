В Мурманске возбудили уголовное дело из-за травмирования школьницы
Мурманск, 17 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Мурманские следователи выясняют обстоятельства травмирования шестиклассницы — девочка была обнаружена в спортивной раздевалке с разбитой головой.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Школа
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел 10 февраля. 12-летняя девочка была обнаружена в школе с тяжелой травмой головы. Родные школьницы утверждают, что с пострадавшей школьницей были еще четыре девочки, которые убежали.
По факту случившегося Следком возбудил уголовное дело о халатности.
Как сообщало ИА REGNUM, новосибирскому школьнику сломали позвоночник из-за отказа снять брекеты.