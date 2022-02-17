Аль-Баб, , 13:22 — REGNUM Неизвестные убили главаря одной из поддерживаемых Турцией террористических группировок на севере Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в полдень 17 февраля автомобиль главаря боевиков подорвался на мине в городе Аль-Баб, провинция Алеппо.

Отмечается, что на оккупированных Турцией территориях Сирии продолжается вялотекущая война между различными группировками боевиков, которые делят между собой преступные источники дохода: контрабандные маршруты, сбор «дани» с местного населения и беженцев и тому подобное.

Также не исключено, что за нападением стоят курдские партизаны, действующие против армии Турции и её союзников.