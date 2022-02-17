Москва, , 13:12 — REGNUM Ни один западный политик не говорит о том, что Украина наращивает огромный ударный потенциал на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения», — сказал Песков.

По его словам, вместе с провокационными действиями, которые за последние дни со стороны ВСУ «лишь усилились», это «очень и очень опасная ситуация».