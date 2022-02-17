Красногорск, 17 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 8027 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 17 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 749 702 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 908 666.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 17 февраля число жертв COVID-19 увеличилось на 31 человека.